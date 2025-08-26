Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, “Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu, milletimiz tarafından not ediliyor” diyerek, "Yönünü Ankara'ya dönen kazanacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin mirasına zarar vermeden aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz”

“Terörden arınmış bir Türkiye hedefimize, düşmanlarımızı rahatsız eden ve endişelendiren bu yolda, ne istediğimizi bilerek ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hep birlikte, şehitlerimizin mirasına zarar vermeden, huzurun, sükûnetin ve sevginin merkezde olduğu aydınlık bir Türkiye inşa edeceğiz. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını, birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Milletimizde yürütülen çalışmaları, dikkatli olduğu kadar son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyoruz.

“Kürtlerin güvenliğinin teminatı Türkiye’dir”

“Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun ve esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek.”

Kaynak : PHA