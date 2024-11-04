"Gazze'de Soykırım Yaşandı"

Erdoğan, konuşmasında son dönemde Gazze'de yaşanan saldırılara da değindi. Gazze’deki saldırılarda 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirten Erdoğan, İsrail'in uygulamalarını "soykırım" olarak nitelendirdi. "2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler," diyen Erdoğan, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarının, İslam dünyasında derin bir yara açtığını ifade etti.

"İsrail'le Ticari İlişkiler Tamamen Durduruldu"

İsrail’e yönelik alınan ekonomik tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’le tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu belirtti. Erdoğan, "9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden fedakarlıkta bulunduk. İsrail'in yaptıklarını kabul etmemiz mümkün değil. Soykırım suçlularının uluslararası hukuka hesap vermesi için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

"Filistin’i Tanıma Çağrısını Yineledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin devletinin tanınması konusunda üye ülkelere çağrıda bulunarak, İsrail’in saldırılarına karşı Filistin’in desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. "Siyonist saldırılara verilecek en güçlü cevaplardan biri, daha fazla devletin Filistin'i tanıması olacaktır," diyen Erdoğan, uluslararası camiayı Filistin’e destek olmaya davet etti.

Küresel Ekonomik İşbirliğine Vurgu

Erdoğan, küresel ekonomik krizlere de değinerek, İSEDAK üyesi ülkelerin işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Küresel ekonomideki durgunluk ve enflasyon gibi sorunların ancak işbirliğiyle aşılabileceğini ifade eden Erdoğan, "Üye ülkelerimiz arasındaki koordinasyon, ortak çözümler geliştirilmesi açısından kritik öneme sahip," dedi.

Kadınların Yeşil Ekonomideki Rolü ve Siber Güvenlik Projeleri

Konuşmasında yeşil ekonomide kadınların öncü rolüne de dikkat çeken Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği sıfır atık projesine vurgu yaptı. Ayrıca, İSEDAK üyesi ülkelerin siber güvenlik konusunda daha fazla ortak proje geliştirmesi gerektiğini belirtti. "Üye ülkelerin siber güvenlik konusunda daha fazla işbirliği yapmaya ihtiyacı var," dedi.

"Birlik Olmaktan Başka Kurtuluş Yok"

İslam dünyasının ortak tehditlere karşı birleşmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir olmaktan, beraber olmaktan, Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp ortak tehditler karşısında birlik olmaktan başka kurtuluş yolumuz yoktur," sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA