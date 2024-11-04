Özel, bu kararların demokratik iradeye zarar verdiğini belirterek, "Önce Esenyurt'un iradesine darbe yaptılar. Şimdi Mardin'le, Batman'la, Halfeti ile devam ediyorlar. Gerçekten sözün bittiği ve artık sözün değersizleşmeye başladığı bir yerdeyiz. Demokrasilerde sözün bitmemesi lazım," dedi.

"Milli İradeye Karşı Bu Küstah Anlayışa Karşı Mücadelemizi Sürdüreceğiz"

Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kayyum atamalarını halkın iradesine darbe olarak değerlendirdi. Seçmenlerin oylarıyla seçilen belediye başkanlarının görevden alınmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "31 Mart seçimleriyle halkın iradesi ortaya konuldu. Ancak mevcut iktidar, kaybettiği yerel yönetimleri kayyum atamalarıyla geri almayı tercih ediyor. Adalet, demokrasi ve milli iradeye karşı bu küstah anlayışa karşı mücadelemizi var gücümüzle sürdüreceğiz."

"Aradıklarını Bulamadılar, Şimdi Kayyumlarla Darbe Yapıyorlar"

CHP lideri, kayyum atamalarını iktidarın siyasi kayıplarını telafi etme girişimi olarak nitelendirerek, "Birinci parti değiller ve bu durum iktidar cephesinde stres yaratıyor. Kamuoyu araştırmalarında istedikleri sonucu alamadıkça, halkın iradesine saygı duymak yerine, seçimle kazandığımız belediyelere kayyum atıyorlar," ifadelerini kullandı.

"Demokrasinin Saflarına Davet Ediyorum"

Özel, kayyum atamalarının yalnızca belirli partilere yönelik bir uygulama olarak kalmaması gerektiğini belirterek, tüm siyasi partilere çağrıda bulundu: "Bugün kayyum uygulamaları DEM Parti ve CHP’yi hedef alıyor; ancak bu demokrasi meselesi yalnızca bir parti meselesi değil. Bu durum, yarın diğer siyasi partiler için de geçerli olabilir. Tüm demokrasi yanlılarını, iktidarın dışında olanları ve bu uygulamalara taraf olmak istemeyen herkesi demokrasinin saflarına davet ediyorum."

Özel, ayrıca Mardin’e giderek, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk’e destek vereceğini söyledi. Ahmet Türk'ü "Kürt siyasetinin güvercini, diyaloğun ve barışın temsilcisi" olarak nitelendiren Özel, "Bu demokratik hak ihlalleri kabul edilemez," dedi.

Kaynak : PHA