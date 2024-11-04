Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Babacan, kayyum atamalarının milli birlik ve beraberliği sağlamayacağını vurguladı.

Babacan, vatandaşların oylarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Daha dün kardeşlik mesajı verenler; milli birlik ve beraberliği çelikleştirmekten söz edenler... İmanımız bir, kıblemiz bir diyenler; iç cepheyi güçlendirme çağrısı yapanlar... Anlayın artık: Milletin iradesine kayyum atayarak milli birliği sağlayamazsınız. Vatandaşlarımızın oylarını keyfinize göre gasp ederek iç cepheyi güçlendiremezsiniz," ifadelerini kullandı.

"Belediye Başkanlarının Görevden Alınması Bağımsız Yargı Kararıyla Olmalı"

Babacan, kayyum atamalarına yönelik iki önemli ilkeyi vurguladı. Belediye başkanlarının görevden alınmasının ancak bağımsız bir yargı kararı ile yapılması gerektiğini belirten Babacan, görevden alınan belediye başkanının yerine de meclis içinden yeni bir başkan seçilmesinin daha uygun olduğunu söyledi. Babacan, bu düzenlemelerin yapılması için yetkili merciin TBMM olduğunu ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

"Defalarca söyledik, tekrar ediyorum: 1. Belediye başkanlarının görevden alınması ancak ve ancak bağımsız yargı kararı ile olmalıdır. 2. Görevden alınan belediye başkanının yerine meclis içinden bir belediye başkanı seçilmelidir. Gerekli mevzuatı düzenlemenin adresi de TBMM’dir."

Kaynak : PHA