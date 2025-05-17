“Terörsüz Türkiye Nihai Hedefimizdir”

Erdoğan, PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 40 yıla yakın bir süredir mücadele ettiği terör sorununda artık nihai hedef olan “Terörsüz Türkiye” idealine ulaşılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Silahları gömmek. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, fesih kararının eksiksiz biçimde uygulanması, illegalitenin terk edilmesi şart. Şehitlerimizin manevi hatırasına, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin haklarına halel getirmeden bu süreci tamamlayacağız” dedi.

“Devletimiz Süreci Takip Ediyor, Bölgesel İş Birliği Önemli”

PKK’nın sınır dışındaki unsurlarının silah bırakması ve teslim sürecinin bölgesel aktörlerle koordineli yürütüldüğünü belirten Erdoğan, özellikle Irak’taki muhataplarla görüşmeler yapıldığını söyledi:

“Bundan sonra örgütün feshi ve silahların teslimi ile ilgili çalışmalar devletimizin güvenlik birimlerinin takibindedir. Sınırlarımız dışındaki teröristlerin silahlarının nasıl teslim edileceğiyle ilgili Bağdat ve Erbil yönetimleriyle planlamalar var. Tasfiye tamamlandığında terör Türkiye’nin gündeminden çıkacak. Şiddetin devreden çıkması, sivil siyasetin güçlenmesini beraberinde getirecek.”

“Ekonomik Kalkınma Huzurla Birlikte Gelecek”

Doğu ve Güneydoğu’da sosyal ve ekonomik dönüşümün önünü açacak en önemli unsurun güvenlik ve huzur olduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölgede ekonomik ayağa kalkış, huzur iklimiyle beraber olacak. Ticaret canlanacak, insanlar rahat nefes alacak. Yaylalar hareketlenecek, çobanlarımız sürüleriyle güven içinde yaşayacak. Huzur, ülkemizin dört bir yanında tam anlamıyla hissedilecek.”

“Malazgirt Ruhu ile Birlikte İnşa Edeceğiz”

Toplumsal desteğin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 86 milyonun teröre karşı mücadele sürecinin bir parçası olduğunu belirtti. “Malazgirt ruhuyla geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz ve edeceğiz” diyen Erdoğan, gençlerin ve çocukların terörsüz bir ülkede büyümesinin asıl hedef olduğunu kaydetti.

“Lozan’la Alakamız Yok, Gelişmeleri Uyduruyorlar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Lozan üzerinden iktidar terör sürecini meşrulaştırıyor” iddiasına yanıt veren Erdoğan, bu yönde hiçbir açıklamasının olmadığını belirtti:

“Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan'la ilişkisinin olup olmadığına dair en ufak bir ifade kullanmadım. Ne millete seslenişte ne özel toplantılarda bu yönde bir beyanım olmadı. Bu gelişmelerin Lozan’la alakası yoktur. Bunlar duymuyorlar, uyduruyorlar.”

Erdoğan, hükümetin ve Cumhur İttifakı’nın gündeme hâkim olduğunu vurgulayarak, “Devletimizin birliği, bütünlüğü, üniter yapısı, rejimi, bayrağı, resmi dili gibi konuların tartışmaya açılmasına rıza göstermeyiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Cumhur İttifakı tam bir dayanışma içindedir” dedi.

Avrupa Güvenliği: “Türkiye Olmadan Dönüşüm Mümkün Değil”

Tiran’daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde Türkiye’nin Avrupa güvenliği içindeki rolünün altını çizdiğini belirten Erdoğan, Avrupa’nın dönüşüm hedeflerine Türkiye olmadan ulaşamayacağını söyledi:

“Türkiye’nin Avrupa güvenliği, refahı ve istikrarı için kilit rolünü zirvede açıkça ortaya koyduk. Avrupa Güvenlik Mimarisi ve savunma iş birliği mekanizmalarının siyasi önyargılardan arınarak yeniden ele alınması gerekiyor.”

Erdoğan, aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin arabulucu rolünün devam edeceğini belirtti.

“Barış İçin Zemin Hazırlamaya Devam Edeceğiz”

Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, İstanbul’da barış görüşmeleri için uygun zemin oluşturulduğunu ve bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“Savaş sadece silahlarla bitmez. Barış için çağrı yapıyoruz. Savaşın sona ermesi için Türkiye, arabuluculuk rolünü kararlılıkla sürdürecek.”

“Gazze’de Kalıcı Barış İçin İki Devletli Çözüm Tek Yol”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinen Erdoğan, Avrupa’nın sessizliğini eleştirerek Türkiye’nin insani yardımları artıracağını bildirdi:

“Gazze’deki saldırganlık son bulmalıdır. Kalıcı barışın yolu; 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor.”

Kurban Bayramı’nda bölgeye kurban eti ve gıda yardımlarının devam edeceğini belirten Erdoğan, Kızılay’ın da bu yönde aktif çalıştığını ifade etti.

“Hindistan-Pakistan Arasında Barıştan Yanayız”

Erdoğan, Hindistan-Pakistan hattında yeniden yükselen gerilimle ilgili Türkiye’nin her iki ülkeye de arabulucu olarak destek vermeye hazır olduğunu söyledi. “Barış için her türlü yapıcı katkıya hazırız” ifadelerini kullandı.

ABD İle İlişkiler: “CAATSA Sürecinde Yumuşama Var”

ABD’nin Türkiye’ye 300 milyon dolarlık füze satışına onay vermesiyle ilgili konuşan Erdoğan, iki ülke ilişkilerinde pozitif adımların önemine vurgu yaptı:

“CAATSA’da yumuşama var. Trump ve büyükelçi ile görüşmelerimizde bu konuları ele aldık. ABD ile stratejik ortaklığımızın önündeki engellerin kaldırılması en büyük beklentimiz. Savunmadan ekonomiye, bölgesel güvenlikten küresel krizlere kadar ortak çıkarlarımız var. İş birliğimizi karşılıklı saygı ve anlayış temelinde sürdüreceğiz.”

Erdoğan’dan Özet Mesajlar:

“PKK’nın silah bırakması bir son değil, yeni bir başlangıçtır.”

“Lozan ile ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Bu uydurmadır.”

“Cumhur İttifakı gündemine hâkimdir, birliğe zarar gelmez.”

“Gazze için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

“Türkiye Avrupa’nın vazgeçilmez ortağıdır.”

Kaynak : PHA