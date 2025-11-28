Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için alınan 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katıldı. Törende güvenlik güçlerine yönelik destek vurgusu yapan Erdoğan, terörle mücadelede geçmişte yapılan hatalara dikkat çekti.

Erdoğan konuşmasında, 'Terörle mücadelede bir dönem vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar yüzünden devletle vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Son 23 yılda attığımız adımlarla yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Devlet-millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçlerinin huzur ve güven ortamını sağlamak için özveriyle görev yaptığını belirterek, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelini selamladı. Şehitlere rahmet, gazilere şükran dileyen Erdoğan, 'Rabbim sizleri her türlü kazadan, beladan ve görünmez musibetten muhafaza eylesin.' dedi.

Yeni araçların özellikle zehir tacirleri ve şehir suçlarına karşı yürütülen operasyonlarda teşkilatlara güç katacağını ifade eden Erdoğan, 'Sokaklarımızda, mahallelerimizde gördüğümüz her polisimiz ve jandarmamız ile onların varlığını simgeleyen araçlar vatandaşlara güven verirken suçlulara korku salıyor' ifadelerini kullandı.

Geçmişte güvenlik politikalarında yapılan hataların terörün büyümesine yol açtığını vurgulayan Erdoğan, 'Kendini hukukun ve vatandaşın üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarının bedelini milletçe ödedik. Bugün ise vatandaşımızla güvenlik güçleri arasındaki bağ daha güçlüdür.' değerlendirmesinde bulundu.

