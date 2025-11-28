Eski HDP Milletvekili Altan Tan, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni girişime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tan, sürecin olumlu sonuç vermesi durumunda siyasi ittifakların yeniden şekillenebileceğini belirtti.

Tan, 2019 seçimlerinde Abdullah Öcalan'ın 'taraf olmayın' çağrısına rağmen Selahattin Demirtaş'ın CHP'ye destek verilmesi yönünde mesajlar verdiğini hatırlatarak, 2023 seçimlerinde CHP'nin özellikle Diyarbakır ve büyükşehir ilçelerinde yüksek oy aldığına, ancak mevcut koşullarda geçmişte CHP çevresinde birleşen blokun dağıldığını ve yeni bir siyasi dizilimin oluştuğuna dikkat çekti.

'İttifak Tablosu Değişiyor'

Tan, geçmişte CHP, DEM Parti, TİP ve çeşitli sol-Alevi gruplardan oluşan geniş bir ittifak hattı bulunduğunu, ancak bu yapının artık eski konumunda olmadığını ve bu değişimin, özellikle hükümetin üzerinde durduğu yeni sürecin etkisiyle hızlandığını belirtti.

'DEM Parti, Erdoğan'a Yeniden Adaylık Yolunu Açabilir'

Tan'a göre, söz konusu süreç AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak yürüttüğü bir zemine oturursa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için gerekli olan 360 milletvekili desteği mümkün hale gelebilir. Tan, bu ihtimali 'ihtiyat payı bırakarak' dile getirdiğini vurgularken, DEM Parti'nin erken seçim kararına da destek verebileceğini ifade etti.

'CHP'ye Destek Beklemeyin'

Tan, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda DEM Parti'nin CHP'ye destek vermeyeceği görüşünde olduğunu ifade etti. Seçim sürecinde dolaylı ya da doğrudan Erdoğan'a bir destek ihtimalinin ortaya çıkabileceğini belirten Tan, 'Bu süreç işlerse tablo tümüyle değişir' diyerek değerlendirmesini sonlandırdı.

Kaynak : PERRE