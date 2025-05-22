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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hareket etti. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda, Adıyaman'dan gelen çocukları gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'dan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyarete gelen çocuklarla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’dan gelen çocuklarla görüştü

26 ülkeden bakanlar 'Aile' için İstanbul'da buluşuyor

26 ülkeden bakanlar 'Aile' için İstanbul'da buluşuyor

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