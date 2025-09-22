Gülbahar SÜNGÜ ­– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu’nda Filistin’de yıllardır devam eden saldırıları gündeme alması bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü de Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmede, ticaret ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA