Dervişoğlu, muhalefetin aday tartışmalarını kişisel çıkarlar üzerinden yürütmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin en temel meselesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Muhalefet aklını başına almazsa, seçim süreci demokratik bir ortamda gerçekleşmeyecektir" dedi.

Dervişoğlu: “Muhalefet Erdoğan’ın Kurallarını Kabul Etmemeli”

TBMM’de partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik tartışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye’nin en önemli meselesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir ve behemehal değiştirilmelidir. Siyasetçilerin bunu kişiselleştirmeden aşabilmeleri için yol haritalarını belirlemeleri gerekmektedir. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmaları yerine sistemin değişmesini merkeze alan bir mücadele verilmelidir."

İYİ Parti lideri, muhalefetin bir an önce ortak bir yol haritası belirlemesi gerektiğini belirterek, "Siz zannediyorsunuz ki seçim süreci demokratik olacak. Oysa ortadaki irade sandığın değil, sarayın iradesidir. Muhalefet Erdoğan’ın belirlediği kurallar içinde oynayamaz. Çünkü onun düdüğü elinde tuttuğu top sahasında, kuralları keyfince değiştirme hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

“Ekonomik Krizin Faturasını Halk Ödüyor”

Dervişoğlu, ekonomik krizle ilgili de sert eleştirilerde bulunarak, hükümetin yanlış politikalarının enflasyonu artırdığını ve maaş zamlarının daha yılın başında eridiğini söyledi.

"Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon hedefini önce yüzde 17,5’ten yüzde 21’e çıkardı. Beş gün içinde bu hedef yüzde 24’e, hatta üst sınır yüzde 29’a yükseltildi. Bunun anlamı şudur: Hükümetin yanlış politikaları yüzünden fiyatlar artıyor ve zamlar eriyor. Verilen maaş zamları, daha Şubat ayı gelmeden hükümsüz kalmıştır."

Dervişoğlu, iktidarın vergileri artırarak ekonomik yükü halka yüklediğini belirterek, "Enflasyonu düşürüyoruz diyorlar, ama kendi politikalarıyla zam yaparak fiyatları yükseltiyorlar. Kaybeden memur, işçi, emeklidir; kazanan ise yandaş müteahhitler ve ihale düzenidir" dedi.

Çayırhan İşçilerinin Direnişine Destek

Dervişoğlu, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı mücadele eden işçilere destek verdiklerini belirterek, işçilerin sadece kendi hakları için değil, Türkiye’nin kaynaklarının yabancı sermayeye satılmasına karşı da mücadele ettiklerini söyledi.

"Çayırhan işçileri yalnızca işçi olarak haklarını aramıyorlar. Milletimizin, hepimizin malı olan santral ve maden sahasının özelleştirme adı altında birilerine peşkeş çekilmesine karşı çıkıyorlar. Onların mücadelesi, hepimizin mücadelesidir."

“Muhalefet Sandık Gelmeden Hareket Etmeli”

Dervişoğlu, muhalefetin Erdoğan’ın seçim planlarına karşı daha stratejik hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Erdoğan, yeniden aday olmak için anayasa değişikliği yapmazsa Meclis’e seçim kararı aldıracaktır. Muhalefet, Erdoğan'ın kurduğu sistem içinde seçim bekleyerek hata yapmamalıdır" dedi.

"Muhalefet, Erdoğan’ın belirlediği kurallarla hareket edemez. Eğer onun kurduğu düzene boyun eğersek, onun iradesi kazanacaktır. Muhalefet, seçim sürecini sadece sandık gelmeden önce değil, bugünden itibaren şekillendirmelidir."

İYİ Parti lideri, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, muhalefetin süreci doğru yönetmesi gerektiğini belirterek, "Bu ucube sistemin kimi iş başına getirirseniz getirin, kötü olduğunu unutmamalıyız. Türkiye’nin asıl meselesi kişiler değil, sistemin kendisidir" dedi.

Siber Güvenlik Yasası: "OHAL Rejimi Kalıcı Hale Getiriliyor"

Dervişoğlu, TBMM gündemine gelen Siber Güvenlik Yasası’nın, kişisel özgürlükleri tehdit eden yeni bir baskı aracı olduğunu belirterek, hükümetin olağanüstü yetkilerle yargıyı devre dışı bırakmak istediğini savundu.

"Bu yasa ile sosyal medya, GSM operatörleri, özel mesajlaşmalar ve hatta evlerdeki internet trafiği bile hükümet tarafından izlenebilecek. Hakim kararı olmaksızın iş yerleri ve evler aranabilecek. Erdoğan, sonsuza kadar sürdürmek istediği OHAL ve istibdat rejimini, vatandaşların aile mesajlaşma gruplarına kadar sokmak istemektedir."

İYİ Parti lideri, yasanın otoriter rejimlerde görülen baskıcı uygulamaları içerdiğini ve toplumun tamamını potansiyel suçlu haline getireceğini ifade etti.

“Muhalefet Seçim İçin Hazırlıklı Olmalı”

Dervişoğlu, konuşmasının sonunda muhalefete çağrıda bulunarak, Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için gerekli adımları önceden planladığını ve muhalefetin buna hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

"Erdoğan, yeniden aday olmak için her yolu deneyecektir. Anayasa değişikliğiyle süreci garantiye alırsa seçim istemez. Ama bu olmazsa, Meclis’e seçim kararı aldırarak süreci kendi lehine çevirecektir. Muhalefetin en büyük hatası, Erdoğan’ın planlarını görmezden gelmesidir. Eğer bu süreci doğru yönetemezlerse, sandık önlerine geldiğinde iş işten geçmiş olur."

Muhalefete Kritik Uyarılar

Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamaları, muhalefetin Erdoğan’ın belirlediği kurallar içinde hareket etmemesi gerektiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirme hedefinin esas alınması gerektiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarının kişiselleştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, asıl sorunun sistemin kendisi olduğunu söyledi.

Ekonomik kriz, zamlar ve enflasyon konusundaki sert eleştirileriyle, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi.

Çayırhan işçilerinin mücadelesine destek vererek, özelleştirme karşıtı bir duruş sergiledi.

Siber Güvenlik Yasası’nı otoriter rejimin yeni bir aracı olarak nitelendirerek, baskıcı uygulamalara karşı çıktı.

Muhalefetin Erdoğan’ın seçim planlarına karşı önceden hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA