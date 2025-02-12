Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 11 Nisan’da yapılmasına karar verdi.

Gökçe Gökçen’den Tepki: “Halkın Tercihinin Önüne Geçemeyeceksiniz”

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İmamoğlu hakkında açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"Bu acelede bir korku var, kaygı var, telaş var. Suçluluğun verdiği telaşla siyaseti dizayn çabası. Halkın gönlünü kazanmış bir siyasetçiden bu kadar korkmanıza şaşırmamak lazım."

"Ne yaparsanız yapın, demokrasi için bir araya gelen insanların samimi duygularına zarar veremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, halkın tercihinin önüne geçemeyeceksiniz."

İmamoğlu’na Siyasi Yasak Talebi

İddianamede, İmamoğlu’nun “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterdiği” suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmesi, davayı kritik bir noktaya taşıyor.

Davanın siyasi sonuçları konusunda tartışmalar sürerken, CHP ve muhalefet cephesinden gelen tepkiler, sürecin demokrasiye zarar verdiği yönünde yoğunlaşıyor.

11 Nisan’daki Duruşma Kritik Olacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Nisan’da görülecek ilk duruşmada, savunmaların ardından mahkemenin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Dava süreci, sadece İmamoğlu’nun siyasi geleceği açısından değil, Türkiye’deki siyasi dengeler bakımından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA