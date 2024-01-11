Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çubukçu Hanı turizme kazandırılacak.

Kentin tarihi dokusuna ve yapısına sahip çıkarak, tarihi hanları koruma altına alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çubukçu Hanı’nı da aslına uygun bir şekilde restore ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla, daha önce Sakıb’ın Köşkü ve Hacı Kamil Konağı ile Birecik ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Kamil Kankılıç konağı restoresi yapılmıştı.

Ayrıca 17 tarihi sokakta iyileştirme çalışması yapılmıştı. Şimdi de Tarihi Çubukçu Hanı’nın restoresi yapılarak turizme kazandırılıyor.

Şanlıurfa’nın köklü tarihine sahip çıkan, deforme olan veya atıl durumda olan tarihi hanları, sokakları aslına uygun bir şekilde restore ederek kent turizmine kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarihi Çubukçu Hanı’nda restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Sona gelinen çalışmalarda, Çubukçu Hanı aslına uygun ve estetiği bozulmayacak şekilde restore ediliyor. Tarihi Han, kısa bir süre içerisinde kentin turizmine kazandırılarak, turistleri ağırlayacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarihi yapılara büyük önem verdiklerini belirterek, Çubukçu Hanı’nda çalışmaların süratle başlatılması talimatı vermişti. Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda hızlandırılan çalışmalarda tarihi han tekrar ayağa kaldırıldı.



Kaynak : PHA