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Adıyaman’da sadece glütensiz ürünler tüketmek zorunda olan Çölyak hastalığına sahip vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi; içerisinde arpa, yulaf, buğday gibi glüten içeren ürünlerin yasak olmasından dolayı glütensiz gıdaların üretimini sürdürerek Çölyak hastalarına destek olmaya devam ediyor. Piyasada bulunan glütensiz ürünlerin pahalılığından ve ürünlere ulaşımın zorluğunu yaşayan vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi tüm özel gereksinimli vatandaşların yanında olduğu gibi Çölyak hastalarını da yalnız bırakmıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Çölyak hastalarımız için kurduğumuz üretim tesisimizde glütensiz ürünlerin üretimini sürdürerek vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Ürünlerin pahalılığı ve erişiminin kısıtlı olmasından dolayı Çölyak hastaları için başlattığımız ücretsiz glütensiz ekmek projesini genişleterek farklı gıda ürünleri eklemeye devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımızın özlemini çektiği pastaları doğum günlerinde sürpriz olarak yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ” şeklinde sözlerini dile getirdi.

Çölyak hastası vatandaşlar ve aileleri ise verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.



Kaynak : PHA