“Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir” sloganıyla Ramazan kampanyasına devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz olarak devam ettiriyor.

5 BİN DEPREMZEDE ÇOCUĞA BAYRAMLIK

Kızılay, bayram öncesinde 13 İl Şube Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine hediye çeki vererek ilgili mağazadan istedikleri şekilde alışveriş yapmalarına destek olacak. Her bir çocuk için 750 TL yardımda bulunacak olan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin TL tutarında bayramlık hediye etmeyi hedefliyor.

Kızılay, Türkiye genelindeki 59 İl Şube Başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtacak.

Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 TL olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin TL tutarında ikramlık malzeme dağıtılmasını amaçlayan Kızılay, bu bayramda çocukların bayram sevincine ortak olacak. Ayrıca Ülker; 120 bin set çocuk ikram paket ürünü Kızılay aracılığıyla afete maruz kalan illerde dağıtılması amacıyla gönderdi.