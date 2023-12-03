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Kahramanmaraş merkezli 11 il, 6 Şubat'ta sabaha karşı büyük bir depremle sarsıldı. Binlerce insanın sokaklara döküldüğü felakette, 50 bini aşkın vatandaş yıkılan binaların enkazında mahsur kaldı.

“Psikolojik etkiler ve deprem sonrası süreç”

Depremin ardından olayın psikolojik boyutunu değerlendiren Psikolog Sibel Kılıç, açıklamalarda bulundu.

Kılıç, depremin doğal bir felaket olduğunu belirterek, bu tür olayların bireylerde şok, şaşkınlık, öfke, çaresizlik, güçsüzlük, güven kaybı ve kontrol kaybı duygularını tetiklediğini ifade etti.

“Deprem sonrası psikolojik belirtiler”

Depremin hemen sonrasında ortaya çıkan kaygının, uykusuzluk, irkilme, çarpıntı, nefes almada güçlük gibi belirtilere neden olduğunu vurgulayan Kılıç, bu belirtilerin kişinin kaygısı azaldıkça azalacağını belirtti.

“Suçluluk duyguları ve depresyon”

Deprem sonrasında yakınını kaybeden ancak kendisi sağ olarak kurtulan kişilerde suçluluk duygularının arttığına dikkat çeken Kılıç, bu durumun depresyona girmeye neden olabileceğini söyledi.

“Psikolojik dayanıklılık için öneriler”

Kılıç, depremle baş etmek için duyguların konuşulmaktan çekinilmemesi, sosyal destek alınması, deprem görüntülerinden uzak durulması, alkol ve madde tüketiminin sınırlandırılması, olumlu etkinliklere odaklanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocukların güvende hissetmeleri için güvenli alanların önemine vurgu yaptı.

“Depremzede çocukların psikolojisi ve ilk adımlar”

Ebeveynlerini kaybeden depremzede çocuklar için Kılıç, onları güvende hissettirecek tanıdık bir bakım vericisinin bulunmasının önemine değindi. Çocukların duygularını ifade etmelerine izin verilmesi, akran gruplarıyla bir araya gelmeleri, oyunun iyileştirici gücünden faydalanmaları gerektiğini belirtti.

“Deprem korkusu ile baş etmek”

Deprem korkusunu yenmek için Kılıç, önlemlerin alınması, güvenli bir ortamda bulunma, duyguları paylaşma ve depremle ilgili görüntülerden uzak durma önemli olduğunu vurguladı.

Şehirden uzaklaşmanın korkuyu yenmek için etkili olmadığını ifade eden Kılıç, normal yaşama dönmenin daha sağlıklı bir baş etme yöntemi olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA