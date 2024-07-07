Haliliye Belediyesi’nin lisanslı sporcular yetiştirdiği Yaz Spor Okulları ile hizmet veren taekwando ve futbol kursu gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını devam ettiriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi, bünyesindeki spor merkezlerindeki çeşitli branşlardaki kurslar ile çocukları sporla tanıştırıyor. Basketbol, voleybol, futbol, judo ve taekwando dallarındaki eğitim ile gençlere spor alışkanlığı kazandırılırken, taekwando ve futbol kursu da minikler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şampiyon sporcuların yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren kurslarda antrenörler eşliğinde teknik ve uygulamalı eğitim alan çocuklar, yaz tatilini sporla geçiriyor. Taekwando ve futbol kurslarıyla yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini ve akranlarıyla kaliteli zaman geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın gençlere sağladığı imkanlardan ötürü teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik verilen spor kurslarından faydalanmak isteyen gençlerin “444 22 63” numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla detaylı bilgili alabilecekleri kaydedildi.

Kaynak : PHA