Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Bölümü Çocuk Korosu tarafından hazırlanan konserle unutulmaz bir gece yaşandı. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Bölümü Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sahne aldı. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde çocuklar geceye birbirinden güzel şarkı ve türkülerle imza atarken, izleyicilerden bol alkış alarak hafızalara kazınan bir bayram yaşadılar.

Finalde ise Türk Sanat Müziği Bölümü Çocuk Korosu Şefi Samiye Berkmen ve Türk Halk Müziği Bölümü Çocuk Korosu Şefi Semih Ersoy'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız çiçek takdim etti.