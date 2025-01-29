Öğretmenler, Bildiri ve Poster Sunumlarıyla Katılabilecek
Öğretmenlerin bildiri veya poster sunumu ile katılabileceği kongre için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kongreye başvurular 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.
Kongre 12-13 Mayıs’ta Ankara’da Düzenlenecek
Çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen kongre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, çocuk edebiyatının eğitime etkisi, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına katkıları, çocukların edebi eserlerle tanışması gibi konular ele alınacak.
Kongreye, öğretmenlerin yanı sıra akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar ve paydaş kurum temsilcileri de katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuruda bulunabilecek. Kongre sonunda katılımcılara sertifika verilecek.
Yedi Başlıkta Bildiriler Sunulacak
Kongrede sunulacak bildiriler yedi başlık altında toplanacak:
Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği
Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması
Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi
Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi
Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi
Çocuk Edebiyatında Estetik
Panellerde Çocuk Edebiyatının Farklı Yönleri Ele Alınacak
Kongre kapsamında farklı alanlarda uzman isimlerin katılımıyla panel oturumları da düzenlenecek. Panellerde şu konular ele alınacak:
Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi
Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü
Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması
Çocuk Edebiyatı Derlemeleri
Çocuk Edebiyatı ve Sinema
Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri
Çocuk Yazarlar ve Çocuk Edebiyatı
Öğretmenler İçin Atölye Çalışmaları Düzenlenecek
Kongrede, çocuk edebiyatını destekleyen yaratıcı uygulamalar ve görsel sanatlarla ilişkili çalışmalar için atölye programları da yer alacak. Öğretmenler ve çocuk edebiyatına ilgi duyan katılımcılar, şu başlıklarda atölye çalışmalarına katılabilecek:
Çocuk Edebiyatında Mekân, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü
Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon
Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun
Gölge Oyunları
Eleştirel Okuma
Yaratıcı Yazarlık
Dil ve Üslup
Masal Anlatıcılığı
Sesli Okuma ve Canlandırma
Dijital Araçlarla Hikâye Oluşturulması
Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebî Ögeler (Tekerlemeler, Sayışmacalar vb.)
Bakanlıklar ve STK’lar İş Birliğiyle Gerçekleştirilecek
Kongre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde gerçekleştirilecek. Çocuk edebiyatının gelişimine katkı sağlamak, öğretmenlerin sahadaki iyi uygulamalarını paylaşmak ve çocukların edebiyatla buluşmasını teşvik etmek amaçlanıyor.
Başvurular 10 Şubat - 7 Mart Arasında Alınacak
Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'ne katılmak isteyen öğretmenler, 10 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.
Kaynak : PHA