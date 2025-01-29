Öğretmenler, Bildiri ve Poster Sunumlarıyla Katılabilecek

Öğretmenlerin bildiri veya poster sunumu ile katılabileceği kongre için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kongreye başvurular 10 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Kongre 12-13 Mayıs’ta Ankara’da Düzenlenecek

Çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmeyi hedefleyen kongre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongrede, çocuk edebiyatının eğitime etkisi, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına katkıları, çocukların edebi eserlerle tanışması gibi konular ele alınacak.

Kongreye, öğretmenlerin yanı sıra akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar ve paydaş kurum temsilcileri de katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuruda bulunabilecek. Kongre sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Yedi Başlıkta Bildiriler Sunulacak

Kongrede sunulacak bildiriler yedi başlık altında toplanacak:

Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı

Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği

Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması

Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi

Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi

Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi

Çocuk Edebiyatında Estetik

Panellerde Çocuk Edebiyatının Farklı Yönleri Ele Alınacak

Kongre kapsamında farklı alanlarda uzman isimlerin katılımıyla panel oturumları da düzenlenecek. Panellerde şu konular ele alınacak:

Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi

Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürü

Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması

Çocuk Edebiyatı Derlemeleri

Çocuk Edebiyatı ve Sinema

Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri

Çocuk Yazarlar ve Çocuk Edebiyatı

Öğretmenler İçin Atölye Çalışmaları Düzenlenecek

Kongrede, çocuk edebiyatını destekleyen yaratıcı uygulamalar ve görsel sanatlarla ilişkili çalışmalar için atölye programları da yer alacak. Öğretmenler ve çocuk edebiyatına ilgi duyan katılımcılar, şu başlıklarda atölye çalışmalarına katılabilecek:

Çocuk Edebiyatında Mekân, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü

Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon

Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun

Gölge Oyunları

Eleştirel Okuma

Yaratıcı Yazarlık

Dil ve Üslup

Masal Anlatıcılığı

Sesli Okuma ve Canlandırma

Dijital Araçlarla Hikâye Oluşturulması

Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebî Ögeler (Tekerlemeler, Sayışmacalar vb.)

Bakanlıklar ve STK’lar İş Birliğiyle Gerçekleştirilecek

Kongre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde gerçekleştirilecek. Çocuk edebiyatının gelişimine katkı sağlamak, öğretmenlerin sahadaki iyi uygulamalarını paylaşmak ve çocukların edebiyatla buluşmasını teşvik etmek amaçlanıyor.

Başvurular 10 Şubat - 7 Mart Arasında Alınacak

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'ne katılmak isteyen öğretmenler, 10 Şubat - 7 Mart 2025 tarihleri arasında cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Kaynak : PHA