"Türkiye'de 4 Milyon 121 Bin 663 Yasal Yabancı Bulunuyor"

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Bakan Yerlikaya, dünya genelinde göçmen sayısının 281 milyonu aştığını, Türkiye'de ise toplam 4 milyon 121 bin 663 yasal yabancının bulunduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre:

2 milyon 865 bin 430 kişi geçici koruma altındaki Suriyeliler,

1 milyon 66 bin 13 kişi ikamet izniyle Türkiye'de kalan yabancılar,

190 bin 220 kişi uluslararası koruma statüsünde.

Yerlikaya, göç yönetiminin Türkiye için stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, "Göç politikamız insan haklarına saygılı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yürütülmektedir" dedi.

"Suriye’de Zulüm Sona Erdi, Geri Dönüşler Hız Kazandı"

Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Suriye'deki Baas rejiminin çöküşüne değinerek, şunları söyledi:

"61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. Bizim ise vicdanımız rahat, başımız dik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durduk. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler hız kazandı."

Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyelinin ülkesine döndüğünü, 2017'den bu yana ise toplam 821 bin 579 kişinin gönüllü olarak geri dönüş yaptığını bildirdi.

"Geri dönüşlerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Göçmen Kaçakçılığına 7 Bin 871 Operasyon, 5 Bin 164 Tutuklama"

Yerlikaya, 2024 yılında göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

142 bin 536 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

7 bin 871 operasyonda 5 bin 164 kişi tutuklandı.

81 ilde 270 mobil göç aracıyla kimlik kontrolleri yapıldı.

2023 Temmuz’dan 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi.

168 bin 91 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

"Göç Yönetiminde Yapay Zeka Kullanılacak"

Bakan Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde "Düzenli Göç İzleme ve Analiz Daire Başkanlığı" kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiyle göç yönetimini geliştirdiğini söyledi.

"GöçBİL uygulamasını GöçNet ile entegre ettik. Yapay zeka destekli bu sistem sayesinde hem yabancıların güvenliği sağlanacak hem de kamu düzeni ve kamu sağlığı korunacaktır." dedi.

Yerlikaya, "Kayıt dışı istihdamın önlenmesi, hem Türkiye'nin kamu güvenliği hem de göçmenlerin kendi güvenliği açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA