Cinselliğin saygın olmadığı ailelerde pedofiliye daha sık rastlandığını vurgulayan Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, cinselliğin yaygınlaşıp değersizleştikçe insanların cinsel uyarılma eşiğinin düştüğüne dikkati çekerek, "Normalde daha zor uyarılacak bir kişi daha kolay uyarılabiliyor. Bu nedenle pedofili yaygınlaşıyor.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan ve cezaevinde intihar eden iş adamı Jeffrey Epstein'in bağlantılı olduğu dava dosyalarının yayımlanmasıyla cinsel istismar, pedofili bir kez daha gündeme geldi.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pedofili konusunu değerlendirdi.

Pedofilinin, psikiyatri literatüründe cinsel perversiyon veya parafili olarak tanımlanan bir davranış bozukluğu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Tarhan, “Çocuklara ‘cinsel sevi’ ruh dünyaları araştırıldığında çoğunda önemli psikolojik patolojiler var ve bu kişilerin çeşitli travmaları var. Bu travmaların, ‘seksüel narsizm’ dediğimiz bir özellikleri bulunuyor. Kendinden zayıf ve güçsüz kişilerle birlikte olma isteğiyle ortaya çıkıyor. Kendi egolarını üstün ve güçlü gördükleri için kendilerinden zayıf çocuklarla birlikte olmak istemeleri ile ilgili bir eğilim oluşuyor bu kişilerde. Karşı cinsle birlikte olma isteklerinde, aynı doyumu sağlayamıyorlar. Bu doyumu sağlayamama sonucunda, savunmasız çocuklara çeşitli menfaat veya ücret karşılığında bir araya gelmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin çocuklukta cinsel travmaları olabilir.” dedi.

Bu kişilerin karşı cinsle beraber olmaktan korkup kaçındıklarını da anlatan Prof. Dr. Tarhan, cinsel özgürlük cinsel sorumsuzluk olarak algılanmaması gerektiğine vurgu yaparak, “Cinselliğin saygın olmadığı ailelerde pedofiliye daha sık rastlıyoruz. Cinsellik, özel, mahrem ve saygı sınırlarında yaşanan bir kavram olmalıdır. Cinsellik yaygınlaşıp değersizleştikçe insanların cinsel uyarılma eşiği düşüyor. Normalde daha zor uyarılacak bir kişi daha kolay uyarılabiliyor. Bu nedenle pedofili yaygınlaşıyor.” diye konuştu.

Topluma mesaj da veren Prof. Dr. Tarhan, “Cinselliği ayağa düşürmeyin.” çağrısıdna bulundu.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUK NASIL FARK EDİLİR?

Buradaki ölçekte yer alan maddelerden biri cinsel istismar maddesidir. Cinsel istismar maddesinde; 'Cinsel organını bana gösterdi', 'Özel bölgeme dokundu' gibi maddeler varsa istismar olarak kabul ediliyor ve ilerideki hastalıkların sebebi olabiliyor. Bu konuların terapi esnasında konuşulması gerekiyor, cinsellik özel bir alandır ve rastgele cinsellik insanın doğasına aykırıdır. Evde rastgele cinsellik olan ailelerin çocuklarında normal cinsellikten korkup bu ihtiyacı pedofili olarak yaşama durumunu görüyoruz.