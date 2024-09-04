"Küçükbaş Hayvancılık Yapan İşletmeler İçin Seyyar İlaçlama ve Yıkama Banyosu Projesi" kapsamında, Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemi ve 400 litre antiparazit ilacı teslim edildi.

Projenin toplam bütçesi 1.029.216 TL olup, bu bütçenin 720.451 TL’si GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hibe ile karşılandı. İl Müdürü Nurettin Kıyas’ın düzenlediği tanıtım ve hibe törenine GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Genel Koordinatör Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan da katıldı.

Törende, seyyar ilaçlama ve yıkama banyosunun çalıştırılarak hayvanlar üzerinde uygulama yapılması, projenin etkinliğini ve hedeflerini somut bir şekilde ortaya koydu. Bu adım, küçükbaş hayvanların sağlık ve hijyen standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA