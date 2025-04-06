Oyların Büyük Çoğunluğu Özel’e

Kurultayda bin 323 kayıtlı delegenin 1.276’sı oy kullandı. Divan Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, oylama sonucunda 105 oyun geçersiz sayıldığını, Özgür Özel’in ise bin 171 geçerli oy alarak yeniden genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı.

Çavuşoğlu açıklamasında, “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bin 171 geçerli oyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ülkemizin aydınlık yarınlarına doğru yapmış olduğu yolculukta önderimiz ve liderimiz olarak Türkiye'yi yeni umutlara taşıması dileğiyle liderliğini buradan beyan ediyoruz. Partimize, ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Seçimlerine Geçilecek

Genel Başkan seçiminin ardından kurultayda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçilmesi bekleniyor. Kurultayda ayrıca CHP’nin yeni dönem stratejilerinin belirlenmesine yönelik mesajlar da verilecek.

Özgür Özel, ilk kez 2023 yılında yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışarak genel başkan seçilmişti. Bugün gerçekleşen 21. Olağanüstü Kurultay'da aldığı oy oranı ile partililerden güven tazeledi.

Kaynak : PHA