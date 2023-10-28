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Tutdere, “Anayasa Mahkemesi bir parlamenter hakkında hak ihlali tespit etti, ancak yerel mahkeme karar gereğini yerine getirmiyor ve milletvekili şu anda tutuklu bulunuyor. Bu gerçekten ülkemiz demokrasisi için korkunç bir şey” dedi.

CHP Milletvekili Tutdere, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapordaki önerilerin de ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi meclisimizin denetim görevlerini törpüledi”

Parlamentoların özgürlüğün yuvası olduğunu söyleyen Tutdere, "Bizim parlamentomuz şanlı bir tarihe sahip. Bugün bu şanlı geçmişe sahip parlamentomuzun bütçesini konuşuyoruz. Parlamentonun Anayasa gereği en büyük görevlerinden bir tanesi millet adına denetim görevini yapmaktır. Denetim görevi konusunda özellikle 2017 Anayasa Referandumu ve 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, meclisimizin millet adına denetim görevlerini gerçekten törpülediğini, zayıflattığını üzülerek görmekteyiz. Bu sonuca mevcut Anayasaya göre milletvekillerinin en temel denetim silahı olan yazılı soru önergelerine verilen cevap oranına baktığımızda ulaşıyoruz. Soru önergelerinin yüzde 50’lik bir oranına cevap verilmediği, ancak yüzde 30’luk bir kısmına cevap verildiğini görüyoruz. Bu denetim açısından üzücü bir durumdur" ifadelerini kullandı.

“Yeni vesayet odakları oluştu”

Yeni vesayet odaklarının oluştuğunu söyleyen Tutdere, “Kimi iktidarda ki milletvekili arkadaşlar, AK Parti iktidarları döneminde vesayet odaklarının yok edildiğini söylediler. Doğrudur, bir takım vesayet odakları yok edildi ama üzülerek belirtelim ki son dönemlerde yeni vesayet odakları oluştu. Bu gerçekten ülkemizin demokrasisi için, hukuku için çok korkunç bir şey. Bugün Anayasa Mahkemesi bir parlamenter hakkında bir karar verdi ve bir hak ihlali tespiti yaptı. Ancak yerel mahkeme bu hak ihlali kararının gereğini yerine getirmiyor ve milletvekili şu anda tutuklu bulunuyor. Dolayısıyla yeni vesayet odaklarının oluşmaması için de parlamentonun, hükümetin yapması gereken işler var. Anayasayı değiştirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik, her şey güllük gülistanlık diyemeyiz. Bu konuda meclisimizin de hükümetinde yapması gereken işler var” dedi.

“Yeni depremlerin olacağı da bir İstanbul depreminin olacağı da aşikar görünüyor”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek:"Depremde yıkılmış bir kentin milletvekiliyim.” diyen Tutdere, “Deprem sonrası 27. Yasama Döneminde tüm partilerin ortak önergesiyle Meclisimizde Deprem Araştırma Komisyonu kuruldu. Ben bu komisyonun raporunu gerçekten çok önemsiyorum ve herkesin de başucu kitabı yapması gerekiyor. Uzmanları dinlediğimizde Türkiye'de yeni depremlerin olacağı, bir İstanbul depreminin olacağı da aşikar görünüyor. Biz çok can kaybı verdik. 11 ilde yaşanan depremde çok insanımız yitirdik. Biz kurumlar arası koordinasyonu eksikliğini gördük, mevzuattaki eksikleri gördük ve bu eksiklerin de insanların hayatına mal olduğunu üzülerek gördük. Bu raporda tüm kurumların yapması gereken işleri tek tek çok güzel, ayrıntılı yazmışlar. Meclisimizin yapması gereken işleri de özellikle mevzuat boyutuyla belirtmiş, yaklaşık 27 başlık altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sorumluluğunda olan işleri de saymışlar. Bu konunun özellikle gündemimize gelmesini ve bu konuda gerekli yasal çalışmaların yapılmasını bekliyorum. Milletimiz de bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Deprem araştırma komisyonu raporu raflarda kalmasın"

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Raporundaki önerilerden örnekler veren Tutdere,"Öncelikle ‘Fay Kanunu’ mutlaka çıkarılmalı. ‘Afet Risk Azaltma Kanunu çıkartılmalı, yeni bir ‘İmar Kanunu’ çıkartılmalı, ‘Kentsel Dönüşüm ve Yenilme Kanunu mutlaka çıkartılmalı. ‘Yapı Üretim ve Denetim Kanunu çıkartılmalı. İnşaat Mühendisliği ve diğer teknik konularda 27 başlık var. Eğer siz Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türkiye Büyük Millet meclisi olarak bu raporun gereğini yaparsanız inan ki önümüzdeki süreçte biz ülkemizi ve insanlarımızı büyük felaketlerden kurtarmış, korumuş oluruz. Bu kadar can kaybımız da olmaz. Burada hepimize iş düşüyor. Bu raporu ben size sormuştum, bütün kurumlara da göndermişsiniz. Ancak rapor rafta kalmasın. Başta biz meclis olarak kendi tespitlerimizi yaptığımız işlerin gereğini yapalım, meclisimizi bu konuda çalıştıralım. Meclis bir ekimde açıldı. Ben meclisi takip eden bir milletvekiliyim. Uluslararası sözleşmelerle günlerimiz geçti ama inşallah önümüzdeki süreçte kısa süre içerisinde biz bu yasal çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Milletimiz de sizden bekliyor"şeklinde konuştu.

"Meclis çok çalışıyor ama sorunlara çare olamıyor, yürütme ne getirirse meclisten öyle geçiyor"

Meclisin bir fabrika gibi çalıştığının ama sorunların çözülmediğinin altını çizen Tutdere “Meclisimiz gerçekten çok çalışıyor, biz bunun şahidiyiz. Çok kanun yapıyoruz aslında bir fabrika gibi sürekli kanun yapıyoruz ama ne hikmetse sorunlar bitmiyor. Burada bir arıza var. Artık oturup bu arıza ile yüzleşmemiz lazım. Bu kadar çok çalışan, gece geç saatlere kadar çalışan bir parlamento var ama halkın sorunlarının bir türlü çözülemediği gibi bir gerçeklik var. Dolayısıyla ya yaptığımız yasalarda sorunlar var ya da yasaları yeteri kadar tartışamadan çıkarıyoruz. Benim görüşüm nitelikli kanun çıkarılması konusunda yeteri kadar tartışamıyoruz, konuşamıyoruz. Yürütme ne getiriyorsa buradan öyle geçiyor. İnşallah bu dönem sizin başkanlığınız döneminde komisyonları daha çok çalışan bir parlamento çalışması yaparız. İç tüzüğümüzü gerçekten bazı konularda yetersiz kalıyor. Aslında biz halkın sorunlarını çözecek yasalar yapmak için önce kendi meclis çalışmalarımızı daha düzgün, daha işler, sonuç odaklı hale getirecek bir meclis iç tüzüğünü de hazırlamamız lazım. İnşallah bu dönem hem çoğulcu, demokratik bir iç tüzük hem de çok daha nitelikli kanunları hep birlikte yaparız. Ben şimdiden bütçenin her 3 kurumumuz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Kaynak : PHA