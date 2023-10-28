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29 Ekim Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Buluş, ''29 Ekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen, 20. Yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi olan İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasını takip eden süreçle modern Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu gündür. Cumhuriyet, modernleşme devriminin özgürlükçü demokrasiye giden yoldaki en büyük adımdır.

Bu nedenle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı; milletimizin Cumhuriyete, onun üzerinde yükseldiği temel değerlere, bu bağlamda özgürlükçü demokrasiye olan bağımlılığı ve tutkusunun en güçlü şekilde ifade edildiği bayramdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyetimizin temel değerlerinin, demokrasinin bütün kurumlarının ve kuvvetler ayrılığının baskı altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde; Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusundaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye ve Cumhuriyetin 100. yılında aynı 1923 yılında ilan edildiği coşku ve heyecanla yine sokaklarda olacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı’mızın 100. kutluyorum.''dedi



Kaynak : PHA