Milletvekili Tutdere, 8 yıl önce projesi hazırlanan ancak nihayete erdirilmeyen Kuşakkaya Göleti ile sulama projelerini, Bütçe Görüşmelerinde tekrar gündeme taşıdı.

Milletvekili Tutdere, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya Bütçe Görüşmelerinde, Adıyaman’daki sulama projelerine 2024 bütçesinden ne kadar kaynak aktarılacağını ve Kuşakkaya Göletinin yapılıp yapılmayacağını sordu.

Tarım ve Orman Bakanlığından verilen yanıtta, her iki soruya dair somut bir tarihe işaret edilmedi.

Sulama projelerine 2024 yılında ne kadar kaynak ayrıldığı sorusuna, “2024 yılı yatırım programı çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (CSBB) nezdinde devam etmekte olup yatırım programının Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip il ve detay iş bazlı ödenekler resmiyet ve kesinlik kazanacaktır.” denildi.

2016’da projesi hazırlanan ancak 8 yıldır kazma bile vurulmayan Kuşakkaya Göleti ile ilgili olarak ise değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi. Yine kesin bir tarih verilmeyen cevap metninde, “Adıyaman Kuşakkaya Göleti ve Sulaması kapsamında 1,46 milyon metreküp depolama hacimli gölet inşa edilecek ce 1.440 dekar zirai arazi sulanacaktır. 221 milyon TL maliyetli iş, yatırım programına teklif edilmiş olup değerlendirme süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman merkeze bağlı Göztepe ve Şerefli köyü dahilinde yapılması planlanan Kuşakkaya Göleti ile ilgili olarak, 2016 yılında proje hazırlandı, 2017 yılında sözleşme imzalandı ve 2018 yılında da planlama raporları tamamlandı. 2019’da göletin yapımı için harekete geçileceği ifade edildi ancak herhangi bir adım atılmadı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, sözleşmenin imzalandığı 2016 yılından bu yana, konuyu çok kez gerek araştırma önergeleri gerek basın açıklamaları gerekse de Genel Kurul görüşmelerinde söz almak suretiyle Meclis’e taşıdı.



Kaynak : PHA