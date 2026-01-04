Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AK Parti'nin ekonomi politikalarını sosyal medya üzerinden eleştirerek, 'AKP dış borcu bir kalkınma aracı olarak değil, iktidarı sürdürmenin finansmanı olarak kullandı. Ancak artık yolun sonuna geliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Hızlı Borç, Seçim Kazandıran Refah Hikayesi'

Karabat, borçlanmanın bilinçli bir tercih olduğuna dikkat çekerek, 'Üretmek, verimliliği artırmak zor ve zaman alıcıdır. Borç almak ise hızlı büyüme, geçici refah ve seçim kazandıran bir 'başarı hikâyesi' sunar. AKP'nin seçtiği yol tam olarak budur' dedi.

'Borçla Büyümenin Yükü Kamuda, Kazancı Belirli Şirketlerde'

Borçla büyümenin inşaat sektörü, KÖİ projeleri ve döviz garantili sözleşmeler üzerinden yürütüldüğünü belirten Karabat, 'Borçla; inşaat, KÖİ ve döviz garantili projeler büyütüldü. Risk kamunun, kazanç belirli şirketlerin oldu' ifadelerini kullandı.

'Dış Borç 22 Yılda 5 Kat Arttı'

Karabat, Türkiye'nin dış borç stokunun 2009 sonunda 276 milyar dolar, Eylül 2025 itibarıyla 565 milyar dolara çıktığını belirterek, 'Bu bir normalleşme değil, kronikleşmiş bir borçlanma rejimidir' dedi.

'Borç Oranları 'Bozuk Termometre'yle Ölçülüyor'

Borç/milli gelir oranı hesaplamalarını eleştiren Karabat, 'Reel dış borç oranını yapay olarak düşük tutulan kurla hesaplıyorlar. Bu da yüksek ateşi bozuk termometreyle ölçmeye benzer. Rakamlar düşer, hastalık iyileşmez' ifadelerini kullandı.

Faiz Yükü 70 Milyar Dolara Ulaştı

Karabat, faiz yüküne dikkat çekerek, 'Türkiye 2010'da dış borç için 8,6 milyar dolar faiz ödüyordu. 2023'te bu rakam 18 milyar dolara çıktı. Sadece son 3 yılda yaklaşık 70 milyar dolar dış borç faizi ödendi. On milyarlarca dolarlık faiz ödemesi ne fabrika, ne tarla, ne teknoloji demek' dedi.

'Ekonomi Rakamlarla Değil, Hayatla Ölçülür'

Açıklamasını soruyla tamamlayan Karabat, 'Bu modelin adı belli: Borçla büyüme, garantiyle zenginleşme, faizle fakirleşme. O zaman soralım, bu kadar borçla kimin refahı arttı? İşçinin mi, emeklinin mi, çiftçinin mi? Ekonomi rakamlarla değil, hayatla ölçülür. Ve bu hayat, her geçen yıl biraz daha pahalı, biraz daha borçlu, biraz daha güvencesiz hale geliyor' ifadelerini kullandı.

