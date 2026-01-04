AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Ana Muhalefet Genel Başkanı Lafazanlıkla, yalanla, iftirayla, hakaretle, abuk sabuk konuşmalarla ömür tüketiyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi hedef alan bu sorumsuz dil; ne siyasi nezaketle ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşmaktadır. Sayın Özel şunu unutmasın ki; Dünya Lideri Cumhurbaşkanımızın uluslararası meselelerde sergilediği tutum, kişisel ilişkiler üzerinden değil; hukuka, egemenlik haklarına ve bölgesel istikrara dayalı ilkelere dayanmaktadır. Her defasında kendi ülkesini yabancı devletlere şikayet eden Özgür Özel'in, ülkemizi başka devletlerin gölgesinde siyaset yapıyormuş gibi göstermeye çalışması; derin bir cehaletin ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, hiçbir küresel gücün takdirine değil; doğrudan aziz milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeye dayanmaktadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, mesnetsiz iddialara, çarpıtmalara ve açık ithamlara dayanan açıklamalarını esefle kınıyorum.'

Kaynak : PERRE