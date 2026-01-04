Besni Hevedi Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde 100 üniversite öğrencisine burs verileceğini duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, eğitime katkı sunmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek amacıyla burs programının hayata geçirildiği bildirildi. Başvurular, derneğin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

Dernek 2. Başkanı Mustafa Polat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dernek başkanı ve yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda burs desteğinin başlatıldığını ifade ederek, '2025 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde her ay 100 üniversite öğrencimize burs verilmesini kararlaştırdık. Eğitime destek olmak, gençlerimizin geleceğine katkı sunmak en büyük önceliğimizdir' dedi.

Polat, toplumun tüm kesimlerini eğitime destek olmaya davet etti.

Öte yandan, Hevedi Aşireti Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiği bildirildi. Dernek Başkanı Kadir Okutan ve 2. Başkan Mustafa Polat başkanlığında yapılan toplantıda, derneğin kısa ve uzun vadeli hedefleri ele alındı.

Toplantıda, önümüzdeki dönemde düzenlenecek dernek açılış programı, kültürel etkinlikler, sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve öğrencilere yönelik burs çalışmaları istişare edildi. Eğitim alanında gençlere destek olunmasının önemi vurgulandı.

Burs başvurularına ilişkin detaylı bilgiye www.hevediasireti.org adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Kaynak : PERRE