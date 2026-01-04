Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı şehit ve gazi hizmetlerine dair faaliyetlerini duyurdu. Yıl boyunca bin 061 şehit yakını ve gazi ziyaret edilerek hal ve hatırları soruldu, dualar paylaşıldı.

52 kişiye seyahat kartı desteği sağlanırken, 7 şehit yakını ve gazi kamu kurumlarında göreve başladı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Bugün bu topraklarda hür ve başı dik yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Minnetimiz sonsuz, vefamız daimdir' dedi.

Kaynak : PERRE