Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş kuyrada isimlerinin çıkıp çıkmayacağını merakla beklemeye başladı.Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda, ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştirilen sosyal konut projesinde 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Toki Kura Çekimi Bu Hafta Hangi İllerde Yapılacak?

Bakan Murat Kurum TOKİ sosyal konut kuralarının ; 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta ise Artvin ve Tunceli ile devam edeceğini açıkladı. TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.

Deprem Bölgesinde Ne Kadar Sosyal Konut İnşa Edilecek?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

Türkiye Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Adımı

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı olacak bu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1.5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

Kaynak : PERRE