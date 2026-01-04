Bunlar da ilginizi çekebilir

Buluşmada öğretmenler, eğitim-öğretim süreçlerine dair sahadan gelen görüş, öneri ve beklentilerini aktarırken, programla birlikte, öğretmenlerin katkılarıyla eğitim süreçlerinin daha nitelikli hale getirilmesi hedeflendi.

İl Müdürü Tosun, özellikle ilkokul 1'inci ve 2'inci sınıflarda başlayan sınav maratonuna işaret ederek, 'Çocuklarımızın çocukluğunu yaşadığı, değerlerini önceliklendirdiği, kendine güvenerek meslek seçimi yapabileceği bir dönemi arzuluyoruz. Buna dur demek hepimizin elinde' ifadelerini kullandı.

Programda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Tosun, eğitimi 'hayata hazır, mutlu bireyler yetiştirmek' olarak tanımladıklarını belirterek, son yıllarda yaklaşımın 'sınav odaklı' hale geldiğine dikkat çekti.

Adıyaman'da düzenlenen 'Maarif Sohbetleri' programında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlik, İl MüdürüTosun'un ev sahipliğinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sedat Seçkin Bozkurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.

