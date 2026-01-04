Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına hava sıcaklığının -17 dereceye inmesine rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte Sarıkamış Şehitleri anısına Türk Hava Kurumu tarafından gerçekleştirilen paramotor gösterisi büyük beğeni toplarken,İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirdi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı.

Kardan Şehit Heykelleri Beğeni Topladı

Allahuekber Dağları'nda kardan yapılan şehit heykelleri ise dikkat çekti. Aziz Şehitlerimizi simgeleyen Kardan Şehit Heykellerinin açılışı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirdi.

Kaynak : PERRE