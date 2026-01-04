Adıyaman Belediyesi, 30 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve iki gün süren yoğun kar yağışının ardından kar küreme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle eğitim kurumlarında buzlanan yolların temizlenmesi için ekipler aralıksız görev yapıyor.

Belediye yetkilileri, şehir genelinde birçok okulun güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kar küreme çalışmaları kapsamında hizmet verilen okullar arasında Adıyaman Lisesi, Hürriyet İlkokulu, Rekabet Kurumu Ortaokulu, Abuzer Hatice Yıldırım İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Orhangazi Ortaokulu, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Hüsnü Özyeğin Lisesi, Şehit Yunus Gül Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu, Adıyaman İlkokulu ve Şehit Cem Özgül İlkokulu yer aldı.

Kaynak : PERRE