Adıyaman'da 2025 Yılı 'Aile Yılı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İl genelinde bin 581 çift, evliliğe sağlam bir adım atmaları için evlilik kredisinden faydalandırıldı. Ayrıca 84 bin 673 psikososyal destek faaliyeti ile bireyler ve aileler moral, güç ve umut buldu.

Ailelere Güçlü Destek Devam Ediyor

Hizmetler, güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla her haneye dokunmayı ve her gönülde iz bırakmayı hedefliyor.

Evlilik Kredisiyle Yeni Başlangıçlar

Evlilik kredisi alan çiftler, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri için destekleniyor.

Psikososyal Destekle Moral Sağlandı

Bireylere ve ailelere sunulan psikososyal destek faaliyetleriyle toplumda umut ve dayanışma güçlendiriliyor.

'Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla; her haneye dokunuyor, her gönülde iz bırakıyoruz. Aile varsa gelecek var!' mesajıyla yürütülen çalışmalar, Adıyaman'da aileleri desteklemeye devam ediyor.

Kaynak : PERRE