CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i seçim sürecini yönetemediği gerekçesi ile görevden aldı.

Onursal Adıgüzel de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum" dedi.

Hatırlanacağı gibi, seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamadıkları için eleştirilmişti.