“Depremin Sonuçları Siyasi Tercihlerin Bir Sonucu”

CHP’li Kara, 6 Şubat depreminin “doğal bir afet” olduğunu ancak ardından yaşananların hükümetin siyasi tercihlerinin bir sonucu olduğunu dile getirdi. Hatay’daki depremzedelere yönelik yapılan yardımların yetersiz olduğunu belirten Kara, “Bizler Hatay’daki yurttaşlarımızın sesi olmak için her türlü müzakere zeminini aradık ancak hükümet sorumluluklarını yerine getirmedi” ifadelerini kullandı.

“Evcilik Oynamıyoruz, Gerçekleri Anlatıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın TOKİ konutlarının teslimatı sırasında CHP’lilere “Evcilik oynuyorsunuz” dediğini aktaran Kara, “Size Hatay’da evcilik nasıl oynanırmış anlatayım” diyerek hükümetin verdiği konut sözlerini tutmadığını söyledi. Kara, “Türkiye genelinde 201 bin konut teslim edildi ama Hatay'da sadece 45 bin konut verildi. Üstelik yolları, suyu, altyapısı yok” diyerek yapılan çalışmaların eksikliğine dikkat çekti.

“TOKİ Konutlarında Yaşanan Ölüm Olaylarının Hesabını Kim Verecek?”

CHP’li Kara, TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda standart dışı yapı malzemeleri kullanıldığını öne sürerek şu soruları yöneltti:

“Kalitesiz yapı çeliği ve hazır beton kullandınız mı?”

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 48 firmaya ceza yazıldı, ancak bu denetimler nasıl yapıldı?”

“Bir ihbar üzerine mi harekete geçtiniz, yoksa kendi denetimleriniz sonucunda mı bu eksiklikleri buldunuz?”

TOKİ'nin Düğün Yurdu’ndaki konutlarında bir anne ve üç çocuğunun hayatını kaybettiğini belirten Kara, bu olayın ardından valilik ve kaymakamlığın sessiz kaldığını, sadece soruşturma açıldığını ve olayın takip edilmediğini ifade etti.

“Yerinde Dönüşüm Fiyaskoya Dönüştü”

CHP’li Kara, deprem sonrası yerinde dönüşüm sürecinin başarısız olduğunu ve devletin verdiği hibe ve kredi desteğinin yetersiz kaldığını savundu. “750 bin TL ile kimse yeni bir ev yapamaz” diyen Kara, devletin müteahhitler yerine doğrudan vatandaşları desteklemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca “Güçlendirme işini yapmak isteyen yurttaşlar aylardır bekliyor, mağduriyet büyüyor” diyerek sürecin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

“Hatay Karanlıkta, Elektrik Sorunu Çözülmedi”

Hatay’daki altyapı eksikliklerine de değinen Kara, şehirde hala elektrik kesintilerinin devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hatay'da telefonlar çekmiyor, elektrik yok.”

“Ancak Türkiye, Suriye’ye elektrik ihraç etmeye devam ediyor.”

“Öncelikli olarak Hatay halkını karanlıktan kurtarın.”

“Suriye’de Ortak Yönetim İçin Çağrı Yaptı”

Kara, hükümetin Suriye politikalarını da eleştirerek Suriye'de ortak mutabakatlı bir yönetim anlayışının sağlanması gerektiğini belirtti. "Zafer sarhoşluğunuz bittiyse, Suriye'deki tüm azınlıklar ve inanç grupları için bir yönetim modeli oluşturmalısınız" diyerek hükümeti uyardı.

“Hatay Halkı Adına Endişeliyiz”

CHP’li Kara, konuşmasını “Hatay halkı adına kaygı ve endişeyle sizi selamlıyorum” diyerek tamamladı. Depremzedelerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, verilen sözlerin tutulması ve Hatay'daki eksikliklerin bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA