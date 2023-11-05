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Ulubey mesajında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında CHP Genel Başkanı seçildikten bu yana Cumhuriyet Halk Partisi için gecesini gündüzüne katarak mücadele ettiğini belirtirken, “Tecrübesi ve bilgisi ile bizlere birçok şey öğreten, bugüne kadar omuz omuza mücadele etmekten onur ve gurur duyduğumuz Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na partimize ve ülkemize katkıları için şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Siyasetçi ve yazar Fatma Ulubey, CHP’nin Ankara Spor Salonu’nda yapılan 38. Olağan Kurultay’ında 812 delegenin oyunu alarak genel başkan seçilen Özgür Özel’i de tebrik ettiği açıklamasında, “38. Olağan Kurultay’ımızda Cumhuriyet Halk Partimize yeni Genel Başkanımız olarak seçilen Sayın Özgür Özel’e bu yeni ve zorlu görevinde başarılar diliyorum.” dedi.

Kaynak : PHA