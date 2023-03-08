Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki Millet İttifakı toplantısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından bir mesaj yayınladı.

Türkiye’nin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde önemli bir yok kat edildiğine işaret eden Başkan Binzet,"Adalet mücadelesinin simgesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet mücadelesini Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak sürdürmeye devam edecektir. Bu onurlu mücadelede hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Hiç kimse merak etmesin ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolun yolumuzdur! Yolunuz açık olsun! Yolumuz açık olsun"dedi.



Kaynak : PHA