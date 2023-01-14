Ziyarette vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini tek tek dinleyerek CHP'nin vaatlerini de anlattı.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle halkın sevgi ve takdirini kazanan Binzet, geçtiğimiz gün TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Kahta İlçesinde bulunan Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerini ziyaret etti. Vatandaşlarla istişarede bulunan Başkan Binzet, sorun, öner ve talepleri de dinledi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Binzet, köylülerin bitmek bilmeyen dertlerine CHP'nin çözüm olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Geçen gün Kahta ilçemizde Vekilimiz Tutdere ve parti teşkilatımızla birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Tütenocak, Akdoğan, Narlıdere, Bağbaşı, Aydınpınar, Narince, Çardak, Hasandiğin, Oluklu, Büyükbağ, Akkavak köylerimize gittik. Saha çalışması yaptık. Vatandaşlarımız dertli. Zamlar hayat kalitesini düşürmüş durumda. Adıyaman'da içme suyunu kuyulardan sağlayan köylülerimizin mağduriyeti çok yüksek. Keza elektrik faturaları gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlara temel ihtiyacı olan su bile sağlanamıyor. Bizler biliyoruz ki bu sorunlar CHP iktidarında bitecek. Halk refaha kavuşacak."dedi.

