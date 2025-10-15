Akay, TBMM'de yaptığı açıklamada, vatandaşların saniyede 328 bin TL, günde ise 28 milyar TL vergi ödediğini belirterek bu gelirlerin üretime ve istihdama değil, israfa gittiğini söyledi.

'Saniyede 328 bin TL vergi ödeniyor'

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye'de yılın ilk dokuz ayında vatandaşların vergi yükünün çarpıcı boyutlara ulaştığını vurgulayarak şu verileri paylaştı:

'Vatandaşlarımız yılın ilk dokuz ayında;

Saniyede 328 bin 763 TL,

Dakikada 19 milyon 726 bin TL,

Saatte 1 milyar 184 milyon TL,

Günde 28 milyar 405 milyon TL,

Ayda 861 milyar 501 milyon TL olmak üzere, dokuz ayda toplam 7 trilyon 753 milyar 506 milyon TL vergi ödedi.'

'Sorun kaynak değil, israf düzeni'

Akay, bu rakamların iktidarın ekonomi yönetiminde ciddi sorunlar olduğunu gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu tablo açıkça gösteriyor ki sorun kaynak yetersizliği değil, iktidarın israf düzenidir. Halktan toplanan vergiler üretime, istihdama, çiftçiye, emekliye gitmiyor. Şatafata, lükse, yandaşın cebine gidiyor. Bu kötü yönetimin, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin sonucudur. Millet kemer sıkarken iktidar hala har vurup harman savuruyor.'

'Halkın vergisi halka dönene kadar mücadele edeceğiz'

Akay, açıklamasında kamu kaynaklarının şeffaf bir şekilde kullanılmasının zorunluluğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşın ödediği her kuruşun hesabı verilmelidir. Halkın vergisinin halka dönmesi için denetim, hesap verilebilirlik ve kamuda tasarruf şarttır. Halktan toplanan vergilerin toplum yararına kullanılmadığı her durumda bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.'

Kaynak : PERRE