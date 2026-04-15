Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis birleşiminde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'fahri hemşehrilik beratı' verilmesinin gündeme alınması siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, söz konusu girişime sert tepki göstererek Cumhuriyet değerleri ve kentin asıl önceliklerinin göz ardı edildiğini savundu.

Açar, Bakan Tekin'in kamuoyunda eğitim politikaları ve laiklik tartışmaları üzerinden sıkça eleştirildiğine dikkat çekti. Kararı popülist bulduğunu ifade eden Açar, 'Gaziantep gibi köklü bir kent, fahri hemşehrilik unvanı verirken somut katkı ve hizmetleri esas almalıdır. Bu kararın gerekçesi kamuoyuna şeffaf ve ikna edici bir biçimde açıklanmalıdır' dedi.

'Eğitim Sorunları Öncelik Olmalı'

Gaziantep'in eğitimde kronikleşen sorunlarına değinen Açar, eğitim yılı ortasında kapatılan bir okul nedeniyle öğrencilerin mağdur edildiğini ve bu tartışmanın sıcaklığını koruduğuna dikkat çekti. Kentin başarı sıralamasındaki yerini de eleştiren İl Başkanı, 'Gaziantep gibi 'gazilik madalyasını' göğsünde gururla taşıyan ve Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu bu kentte, eğitimde kronikleşmiş problemler yaşanırken, böylesi sembolik ve tartışmalı bir kararın öncelik haline getirilmesi büyük bir çelişkidir' ifadelerini kullandı.

'Belediye Halkın Gündemine Dönmeli'

Yerel yönetimin halkın sorunlarından uzaklaştığını belirten Açar, 'Gaziantep'in gündemi basit polemikler değil, halkın doğrudan yaşadığı geçim sıkıntısıdır. Türkiye'nin en pahalı su tarifelerinden biri şehrimizde uygulanıyor. Belediyenin önceliği bu yükü hafifletmek olmalıdır. Bir yandan borçlanma yetkisi istenirken, diğer yandan şehrin acil ihtiyacı olmayan projelere kaynak aktarılması kabul edilemez' diye konuştu.

'Gaziantep Halkı Hizmet Bekliyor'

Son olarak belediyeye sosyal belediyecilik çağrısında bulunan Açar, sözlerini altyapı yatırımlarına öncelik verilmesi, ihalelerde şeffaflık sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, 'Gaziantep halkı gösteriş değil, hizmet bekliyor' diyerek tamamladı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK -Kaynak : PERRE