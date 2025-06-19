CHP il başkanları: “Partimize yönelik kuşatmayı birlik içinde dağıtacağız”

“Hedefimiz halkın iktidarıdır”

Yaklaşık beş saat süren toplantının ardından yapılan açıklamada, CHP’nin mevcut iktidarın hedefi haline geldiği, halktan yana politikaların yargı üzerinden bastırılmak istendiği vurgulandı. Erkol, “Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP’dir” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız”

İl başkanları, 31 Mart yerel seçimleri sonrası CHP üyelerinin büyük bir çoğunluğunun katılımıyla Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı seçildiğini belirtti. Açıklamada, “Gözaltına alınan, tutuklanan, iftiraya uğrayan ve yargı kıskacına alınan tüm yol arkadaşlarımızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız” denildi.

“CHP, yargı mühendisliğiyle dizayn edilecek bir parti değildir”

Açıklamada, partinin kuruluş ilkelerine ve örgütsel yapısına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“CHP, kongre ve kurultaylar partisi olduğu kadar, halkın içinden yetişmiş kadroların söz, yetki ve karar sahibi olduğu Türkiye’nin en demokratik partisidir. Siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek bir parti değildir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine mücadele azmimizi perçinler.”

“Butlan ve kayyum kararlarını tanımayacağız”

19 Mart’tan bu yana yaşanan sürece atıf yapan Erkol, “İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır. CHP’nin 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesi geçerlidir” dedi.

“Birlik çağrısı: Partimizi iktidara taşıyacağız”

Açıklamada, önceki genel başkanlar başta olmak üzere tüm örgüte birlik çağrısı yapıldı:

“Önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, önceki genel başkanlarımıza, milletvekillerimize ve tüm yöneticilerimize çağrımızdır: Ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bugünlerde, hepimize düşen görev birlik içinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve partimizi iktidara taşımaktır.”

“CHP halkın partisidir, halkın gücü saray fermanlarını yırtar”

CHP il başkanları açıklamayı, “CHP halkın partisidir, gücünü halktan alır. Şanlı tarihimizden bildiğimiz üzere; halkın gücü, sarayın fermanlarını yırtıp atacak kadar büyüktür” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA