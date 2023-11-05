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CHP 38. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK üyelerinin belirlenmesi için başvurular saat 19.00’da sona erdi. PM ve YDK seçimleri için aday listelerinin kesinleşmesiyle oy pusulaları basıldı. Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşen 38. CHP Olağan Kurultayı’nda PM ve YDK üyelikleri seçimi saat 00.00’da başlayacak.

Oylamada 1.366 delege oy kullanabilme hakkına sahip, CHP tüzüğü gereği, PM için 47 ile 52 isim işaretlenebiliyor. YDK için ise delegeler en az 14, en fazla 15 işaretleme yapabilecek.

Kaynak : PHA