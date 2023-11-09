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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te Yargıtay kararına ilişkin yapılması planlanan olağanüstü toplantının iptal edilmesi üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme yönünde eylem kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."

Yargıtay'ın, Milletvekili seçilen Avukat Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine dün akşam CHP TBMM Grubu olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısından sonra yaptığı açıklamada yaşanan yargı krizini darbe olarak nitelemiş ve konuyu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Danışma Kurulu’nu toplamasını istemişti.

Özel, bugün TBMM’de bir ‘Adalet Oturumu’ yapılmasını eğer bu yapılmazsa CHP olarak Adalet Oturumunu Meclis'te sürdüreceklerini ve milletvekillerinin Meclis kapansa da Meclis’i terk etmeyeceklerini belirtmişti. Saat: 17:00’de toplanması beklenen TBMM Danışma Kurulu’nun yapılmayacağını öğrenen Özel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemine başlayacaklarını açıkladı. Özel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: "Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz."

Kaynak : PHA