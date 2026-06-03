Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleriyle Parti Sözcüsü olarak görevlendirildiğini açıkladı. Sarı, yeni oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu'nu kamuoyuyla paylaşırken, parti organlarının önümüzdeki süreçte aşama aşama çalışmaya başlayacağını söyledi.

Basın toplantısına, 'Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partimize' sözleriyle başlayan Sarı, yeni görevlendirmesine ilişkin bilgi verdi.

Sarı, 'Bendeniz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleriyle, yönlendirmeleriyle ve görevlendirmeleriyle Parti Sözcüsü olarak atanmış bulunuyorum. Bu sizlerle yaptığım ilk basın toplantısı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel basın toplantıları yaparız bu salonda' dedi.

'Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili organları çalışmaya başladı'

Müslim Sarı, 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin yetkili kurullarının ve organlarının çalışmaya başladığını belirtti. Sarı, önceki dönem Parti Meclisi ve önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve çağrıldığını ifade etti.

Sarı, şöyle konuştu:

'Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesinin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem Parti Meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak butlan kararı vermişti. Bu mutlak butlan kararına istinaden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı.'

Bu çerçevede Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönlendirmeleri ve takdirleriyle MYK'nın oluşturulduğunu belirten Sarı, parti içindeki diğer organların da önümüzdeki günlerde görevlerine başlayacağını söyledi.

'Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu çalışmaya başlayacak'

Sarı, CHP'de MYK'nın belirlenmesinin ardından Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu gibi organların da aşama aşama çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Sarı, 'Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak' dedi.

MYK'nın kurultaydan sonra partinin en üst karar organı olduğuna dikkat çeken Sarı, 'En üst karar organımız olan yani kurultaydan sonra ve Genel Başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yönetim Kurulumuzu bugün itibarıyla belirlemiş bulunuyoruz' ifadelerini kullandı.

MYK, Genel Başkan dahil 19 kişiden oluştu

CHP Sözcüsü Sarı, yeni MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 19 kişiden oluştuğunu açıkladı. Sarı, bazı alanların ise genel başkan yardımcılığı olarak değil, doğrudan Genel Başkan'a bağlı kurullar şeklinde değerlendirileceğini belirtti.

Sarı, 'Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. Üç tane görevimiz Genel Başkan Yardımcılığı çerçevesinde değil kurul olarak değerlendirildi. Yani üç alan, üç branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısı olmayacak ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler' dedi.

Ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri kurullarla yürütülecek

Sarı, Ekonomi Politikaları, Dış Politika ile Hukuk ve Seçim İşleri birimlerinin doğrudan Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Sarı, bu üç alanın ortak akıl ve kolektif çalışma esasına göre yapılandırıldığını belirterek, 'Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar Ekonomi Politikaları, Dış Politika ve Hukuk ve Seçim İşleri Birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek' diye konuştu.

Yeni MYK'da görev dağılımı açıklandı

CHP Sözcüsü Sarı, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alan isimleri ve sorumluluk alanlarını tek tek açıkladı.

Buna göre CHP Genel Sekreterliği görevine İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu getirildi. Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, partililerin bildiği adıyla Saymanlık görevine ise Bülent Kuşoğlu getirildi.

Müslim Sarı, hem Parti Sözcüsü hem de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.

Ankara Milletvekili Semra Dinçer Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olurken, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Ankara Milletvekili Deniz Demir üstlendi.

Sağlık, iş dünyası, sosyal politikalar ve eğitim alanlarında görevlendirme

Yeni MYK'da Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Ali Rıza Erbay getirildi. İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ise daha önce İstanbul İl Başkanlığı yapan Cemal Canpolat görevlendirildi.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Necdet Saraç, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına ise Yıldırım Kaya getirildi.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar olurken, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Berhan Şimşek üstlendi.

Bilgi teknolojileri, AR-GE, bölgesel kalkınma ve sendikalardan sorumlu isimler belirlendi

Yeni MYK'da Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik getirildi. AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık oldu.

Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek üstlendi. İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Adnan Demirci getirildi.

Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini önceki dönem Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan üstlenirken, İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi getirildi.

'Saat 18.00'de ilk MYK toplantımızı yapacağız'

Sarı, yeni MYK'nın ilk toplantısının aynı gün saat 18.00'de yapılacağını belirtti. Toplantıda genel değerlendirme yapılacağını ifade eden Sarı, önümüzdeki süreçte parti organlarının takvimi ve çalışma yol haritasının ele alınacağını söyledi.

Sarı, 'Bugün itibarıyla biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18.00 itibarıyla ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz' dedi.

'Kurullar doğrudan Genel Başkana bağlı çalışacak'

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sarı, doğrudan Genel Başkan'a bağlı üç kurulun çalışma biçimine ilişkin açıklama yaptı.

Sarı, bu kurullarda bir koordinatör atanabileceğini ancak koordinatörün MYK üyesi olmayacağını belirterek, 'Bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi o koordinatör arkadaşımız Merkez Yönetim Kurulu üyesi olmayacak ama koordinatör olarak görev yapabilir. Atanmaya da bilir. Sayın Genel Başkanın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkana bağlı bir şekilde de çalışabilir' ifadelerini kullandı.

'MYK'nın üçte ikisi yeni isimlerden oluşuyor'

Bir gazetecinin MYK'da değişen isimlere ilişkin sorusunu da yanıtlayan Sarı, yeni MYK'nın yaklaşık üçte ikisinin yeni isimlerden oluştuğunu söyledi.

Sarı, eski MYK'da görev alan isimlerden Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Devrim Barış Çelik, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tahsin Tarhan gibi isimlerin yeni yönetimde de bulunduğunu belirtti.

Sarı, 'Yani kabaca üçte bir diyebiliriz. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor' dedi.

'Meclis'te atılan sloganlar CHP'nin kurumsal kimliğine yakışmadı'

Sarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı sırasında atıldığı belirtilen 'hain Kemal' sloganlarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Sarı, bu sloganların hem Meclis'in hem de CHP'nin kurumsal kimliğine yakışmadığını belirterek, 'Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç akışmayan yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler' dedi.

'Olağanüstü dönem nedeniyle geniş MYK tercih edildi'

MYK'nın 19 kişiden oluşmasına ilişkin soruya yanıt veren Sarı, basında farklı sayılar üzerinden çeşitli spekülasyonlar yapıldığını belirtti. Sarı, CHP'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini ve bu nedenle dar kadro yerine daha geniş bir kadroyla çalışma kararı aldıklarını söyledi.

Sarı, 'Biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk' ifadelerini kullandı.

Tüzükte MYK sayısına ilişkin bir sınır bulunmadığını ifade eden Sarı, 'Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz' dedi.

'Mevcut hukuki durumda kurultay yapmak mümkün değil'

Kurultay için delegelerden imza toplanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarı, mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sarı, Bölge İdare Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararı bulunduğunu ve kararın henüz kesinleşmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Bildiğiniz üzere ilgili Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister Parti Meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultayı toplayabilmek mümkün değil. Mevcut meri hukuka göre bu olanaksız.'

'Kurultaya karşı değiliz, kurultay yapalım istiyoruz'

Sarı, CHP yönetiminin kurultaya karşı olmadığını, ancak mevcut hukuki durum dikkate alınarak bir yol haritası oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kurultay isteyenlerle görüşmek istediklerini ifade eden Sarı, 'Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki' dedi.

Sarı, partililerle, delegelerle ve örgütle konuşulacağını belirterek, 'Bu parti hepimizin partisi, kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. Birlikte işbirliği içinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz' ifadelerini kullandı.

'Hukuku tanımıyoruz demek hukuku ortadan kaldırmıyor'

Sarı, mevcut hukuki durumun dikkate alınmadan hareket edilmesinin çözüm üretmeyeceğini belirtti.

Sarı, 'Mevcut veri durumu yani burada bir veri durumu var. Çünkü bir hukuki durum var. Bu hukuki durumu esas alarak nasıl bir yol yürüyeceğimize hep beraber karar vermek zorundayız. Ama hani biz bunu tanımıyoruz, bu hukuku tanımıyoruz deyince bir yere varamıyoruz. Yani tanımıyoruz ama orada duruyor. Tanımıyoruz dediğimiz zaman o hukuk ortadan kalkmıyor' dedi.

Sarı, parti içinde diyalogla ve mevcut hukuk kuralları çerçevesinde çözüm aranması gerektiğini söyledi.

'Kılıçdaroğlu herkesle görüşür'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Sarı, Kılıçdaroğlu'nun herkesle görüşebileceğini söyledi.

Sarı, 'Kemal Bey herkesle görüşür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla herkesle görüşür, herkesle konuşur. Bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. İmza toplayanlar da bizim delegelerimiz. Orada grup toplantısını yapan da bizim arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz herkesle konuşuruz parti menfaatleri açısından' dedi.

Sarı, CHP yönetiminin kırmızı çizgisinin partinin kurumsal kimliği olduğunu vurgulayarak, 'Siyasi rekabet olabilir. Ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zeminde herkesle konuşacağız elbette. Bir araya geleceğiz ve bir yol bulacağız' ifadelerini kullandı.

Grup toplantısı MYK'da değerlendirilecek

Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta grup toplantısı yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bu konunun MYK'da değerlendirileceğini belirten Sarı, 'Bugün MYK yapacağız. Bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkanın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok' dedi.

'Partiyi gereksiz yere zorlamanın anlamı yok'

İmza toplama sürecine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Sarı, imza toplayanların da mevcut koşullarda kurultayın toplanamayacağını bildiğini öne sürdü.

Sarı, 'İmza toplayan arkadaşlar da bu süreci biliyor derken hani ne yapmak istiyorlar sorusunu bence kendilerine sormak lazım. Ben ancak tahmin ve yorumda bulunabilirim. Bir partiyi gereksiz yere zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mevcut hukuk kuralları çerçevesinde oturup bir yol bulmaya hepimizin ihtiyacı var' dedi.

MYK toplantısı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan Sarı, önemli bir karar alınması halinde açıklama yapılabileceğini söyledi.

Kaynak : PERRE