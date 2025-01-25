"Bakanlık Heyete Baskı Yaptı, Biz Hakikati Alenileştirdik"

İzmir’de düzenlenen belediye başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Bolu’daki otel yangını faciasının ardından hazırlanan bilirkişi raporunun değiştirilmesi için bakanlık tarafından baskı yapıldığını ifade etti. Özel, raporun ele geçiriliş yönteminin “korsanlık” olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi:

“Bakanlık’tan Bolu’ya ve bilirkişilere baskı geliyor. Heyet korsan değil, rapor korsan değil, sahte değil. Rapor gerçek, ele geçirme yöntemi korsan. O rapor, Adalet Bakanı’nın malı değildir, milletin malıdır. Hakikati gizlemeye ve sahteciliğe karşı yapılan bir korsanlık faaliyetini biz engelledik.”

"Heyete ‘Raporu Değiştirin’ Baskısı Yapıldı"

Özel, Adalet Bakanı Tunç’un bilirkişiler üzerindeki baskılarına değinerek, raporun değiştirilmek istendiğini ve bu girişime müdahale ettiklerini belirtti:

“Heyete ‘raporu değiştirin’ baskısı yapıldı. Bakanlık, 'Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın' dedi. Bunun üzerine sürece müdahale ettik ve raporu kamuoyuyla paylaştık. Adalet Bakanı, bu rapora ‘korsan’ dedi. Bu, sahte rapor anlamına gelmez. Biz, adalet arayışının bir gereği olarak bu raporu alenileştirdik.”

"Soruşturmanın Derinleştirilmesinden Rahatsız Olanlar Var"

Özel, yangının ardından başlatılan soruşturmada bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporun, bakanlık tarafından kabul edilmediğini ve yeni bir heyetin görevlendirileceğini duyurdu. Bu süreçte, sorumluların kim olduğunun açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı:

“Heyetin raporunu değiştirmek için yapılan müdahalelere karşı çıktık. Yeni bilirkişilere de çağrım şudur: Mesleki onurlarına sahip çıksınlar. Raporun gerçekleri yansıtması için bu süreç dikkatle takip edilecek.”

"Yangın Sorumlularının Belirlenmesi İçin Meclis’e Araştırma Komisyonu Teklifi Vereceğiz"

Özel, Bolu’daki yangının sorumlularının belirlenmesi ve benzer faciaların önlenmesi için TBMM’ye araştırma komisyonu kurulması teklifinde bulunacaklarını duyurdu:

“Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Bu komisyon, yangının nedenlerini araştırmakla kalmayıp, mevzuatta ne gibi eksiklikler olduğunu da inceleyecek. Hedefimiz, benzer trajedilerin bir daha yaşanmasını önlemek.”

"CHP İktidarında Böyle Acılar Yaşanmazdı"

CHP’nin iktidarda olması durumunda böyle bir olayın yaşanmayacağını savunan Özel, iktidarın vasat politikalarının felakete zemin hazırladığını söyledi:

“CHP bugün iktidarda olsaydı bu olay yaşanmazdı. Ama böyle bir olay yaşandığında da sorumlular derhal görevden alınır ve adaletin sağlanması için gereken her adım atılırdı. İktidarın değişmesiyle birlikte Türkiye’nin daha iyi yönetileceğini göreceksiniz.”

"Adalet Arayışını Kararlılıkla Sürdüreceğiz"

Özgür Özel, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bizim mücadelemiz adaletin tecellisi içindir. 78 canımızın yitip gitmesine neden olanların cezalandırılması için adalet arayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir siyasi baskıya boyun eğmeyecek, gerçeğin ortaya çıkması için mücadele edeceğiz.”

CHP Lideri Özgür Özel, Bolu’daki yangın faciasının ardından başlayan soruşturma sürecindeki gelişmelere sert tepki göstererek, hakikatin gizlenmesine yönelik girişimlere karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Adalet Bakanlığı ve bilirkişi heyeti üzerindeki baskılara dikkat çeken Özel, adalet arayışını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA