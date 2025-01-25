Ali Yılmaz Etüt Ve Kurs Merkezi Açıldı

İnsani yardım kuruluşu Save The Children tarafından da desteklenen merkezin açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, muhtarlar, İl Başkanı Engin Doğan, çok sayıda mahalle sakini, gençler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Tutdere: “Birlikte Bu Şehri Yeniden İnşa Edeceğiz”

Açılış konuşmasında Başkan Tutdere, merhum Ali Yılmaz’ın gençlerin bu alandan faydalanması yönündeki vasiyetini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ali Yılmaz Taziye Evi’ni, gençlerimize ve mahallemize değer katacak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Merkezin altyapısı, donanımı ve tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılandı. Bu eğitim yuvası, gençlerimizin hayallerine ulaşacağı ve geleceğe güvenle hazırlanacağı bir merkez olacak.”

“Eğitim, Şehrimizin Geleceği İçin En Önemli Yatırım”

Adıyaman’da yaşanan eğitim sorunlarının farkında olduklarını belirten Başkan Tutdere, bu sorunları çözmek adına çeşitli projeler geliştirdiklerini ifade etti. Tutdere,, “Fatih Mahallesi’nde açtığımız bu merkezin ardından Abdulhamit Han Kültür Merkezi’nde de bir kütüphane açacağız. Kalıcı eğitim alanları oluşturarak gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Zorlu ekonomik koşullara rağmen çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“Adıyaman’ın Yeniden İnşası İçin Çalışıyoruz”

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın yeniden inşası için büyük bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, altyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal projelere de öncelik verdiklerini vurguladı. Tutdere, “Bu eğitim merkezi, geleceğin doktorlarının, öğretmenlerinin ve başarılı bireylerinin yetişeceği bir yuva olacak. Birlikte çalışarak bu şehri hak ettiği seviyeye ulaştıracağız.” dedi.

Merkezin gençlere ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Başkan Tutdere, katkılarından dolayı Yılmaz ailesi adına merhum Ali Yılmaz’ın eşi Ayşe Yılmaz’a özel bir saat kulesi hediye etti.

Tören, kurdele kesimiyle devam etti ve ardından konuklar yeni eğitim merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak : PHA