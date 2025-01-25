"Soruşturmanın Derinleştirilmesinden Rahatsız Olanlar Var"

AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Bakan Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinden oluşan bilirkişi heyetinin soruşturmayı derinleştirdiğini belirtti. Yangının çıkış nedenini ortaya koyacak çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdüğünü ifade eden Tunç, süreci manipüle etmeye çalışanlara tepki gösterdi:

"Soruşturmanın genişletilmesinden ve derinleştirilmesinden rahatsız olanlar oldu. Maalesef bir korsan metinle, bir rapor diye ortaya çıktılar. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış olan bir metni rapor diye kamuoyuna sunarak gündemi meşgul etmeye çalıştılar. Bu, 78 vatandaşımızın ailelerine büyük bir saygısızlıktır."

"Bağımsız Yargı Sorumluları Hesaba Çekecek"

Bakan Tunç, bilirkişi heyetinin yangının nedenleri ve sorumluların tespiti için detaylı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların makine, inşaat, kimya ve elektrik mühendisliği uzmanlarının katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bilim insanlarımız, yangının sebebini ve bu sebebe yol açan ihmalleri detaylı bir şekilde inceleyecek. Kimlerin kusurlu olduğu, bilimsel ve hukuki bir çerçevede ortaya çıkarılacak. Bağımsız Türk yargısı, ihmali ve sorumluluğu olan herkesi yargı önünde hesap vermeye çağıracaktır. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Kötü Niyetlere Fırsat Vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Tunç, yangının ardından yürütülen soruşturma sürecinde kötü niyetli girişimlere izin verilmeyeceğini vurguladı. Yangının ardından başlayan soruşturmanın, hukuka uygun şekilde ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Tunç, şöyle konuştu:

"28’i çocuk 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu büyük acı, milletimizi derinden yaraladı. Bu facianın sorumluları kim olursa olsun yargının huzuruna çıkarılacak ve adalet önünde hesap verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığını sürdüreceğiz. Yargının maddi gerçeği ortaya koyması için kararlılıkla hareket ediyoruz."

"Soruşturma Bilimsel Dayanaklarla Yürütülecek"

Bakan Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun olayın tüm boyutlarını aydınlatacağını belirtti. Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Yangının sebebi, kusurlu görülen kişiler ve kurumlar, bilimsel dayanaklarla belirlenerek yargıya taşınacak. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini zedelemeye çalışan girişimlere karşı dikkatli olunması gerekiyor. Maddi gerçekleri çarpıtmaya çalışan kötü niyetli çabalar, hukukun üstünlüğüne zarar veremez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mesajını Hatırlattı

Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, facianın ardından sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi konusundaki kararlılığını hatırlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda net bir duruş sergiliyor. Adaletin sağlanması için gereken ne varsa yapılacak. Bu faciada ihmali olanlar bağımsız Türk yargısına hesap verecek."

Bolu’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam ettiğini ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci manipüle etmeye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bağımsız yargının, bilimsel veriler ışığında adaleti sağlayacağını vurgulayan Tunç, "78 vatandaşımızın acısını suistimal etmeye çalışan her türlü girişime karşı dikkatli olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA