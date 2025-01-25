"Saldırgan Dille Polemik Yapanları Maşeri Vicdana Havale Ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Bolu’daki yangın faciasına değindi. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Erdoğan, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi. Konuşmasında yargının, sorumluları ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, siyasetçilerin bu trajediyi tartışma konusu yapmasını eleştirdi:

"Daha cenazeler bile defnedilmeden kederli ailelerimiz hala matem içindeyken saldırgan bir dille yangın faciasını polemik konusu yapanları maşeri vicdana havale ediyoruz. Yakınları vefat eden ailelerimizle birlikte milletimizi de rencide eden bu edep dışı, adap dışı, insaf yoksunu üslubu ademe mahkum ediyoruz. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır."

"Yargının İşini Zorlaştıracak Beyanlardan Kaçınılmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki trajediye ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Yangında sorumluluğu olduğu değerlendirilen işletme sahibi ve şirket genel müdürü dahil 14 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Erdoğan, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı:

"Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir."

"Hedeflerimize Kilitlendik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongrelerini yenilenme fırsatı olarak değerlendirdiğini ifade etti. AK Parti’nin milletle gönül bağını yeniden güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden çıkarılan derslerle hareket ettiklerini söyledi:

"Bizde millete küsmek, darılmak olmaz. Vatandaş bizim velinimetimizdir. Halkın takdirinin başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı çok iyi okuyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmeyeceğiz, hatamızı düzelteceğiz, yanlışımız varsa buna mazeret üretme kolaycılığına meyletmeyeceğiz."

"Terörsüz Türkiye Hedefimize Ulaşacağız"

Erdoğan, ülkenin yıllardır mücadele ettiği terör belasından kurtulması için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Operasyonların terör örgütleri üzerinde yarattığı kayıpları ve Suriye’deki değişen siyasi iklimi bir fırsat olarak değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, şu sözlerle devam etti:

"40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz bunun sükunetle halledilmesidir. Ancak farklı hesaplar peşinde koşulursa, biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı biçimde devam ettiririz."

"İnsan ve Vicdan Merkezli Dış Politika"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasına da değinerek Suriye ve Gazze gibi bölgelerde insan ve vicdan odaklı bir duruş sergilendiğini vurguladı:

"Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Bugün Suriye halkı da Gazzeli kardeşlerimiz de Türkiye için dua ediyorsa bunun sebebi ilkeli ve vicdanlı dış politikamızdır."

Milli Yas ve Sorumluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki yangın faciasının ardından ilan edilen Milli Yasın önemine değindi ve devletin süreci hassasiyetle yönettiğini belirtti. Erdoğan’ın, konuşmasını şu sözlerle noktaladığı ifade edildi:

"Parti olarak kendimizi yeniliyor, heyecanımızı tazeliyoruz. Bizim için makamlar sadece birer araçtır. Milletimizle kurduğumuz gönül bağını güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimize kilitlendik ve bu hedeflere ulaşmak için durmadan çalışacağız."

Kaynak : PHA