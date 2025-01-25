"Bu Eser Adıyaman’da Dayanışmanın Gücünü Gösteriyor"

Yeni Mahalle’de, Adnan Boynukara’nın merhum babası Abuzer Boynukara ve merhume annesi Hayriye Boynukara adına, Adıyaman Belediyesi’nin arsa desteğiyle inşa ettiği taziye evini ziyaret eden Başkan Tutdere, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Adıyaman Belediye Başkanı olarak, 25. dönemde Adıyaman’ımızın meclisteki sesi olan milletvekilimiz Sayın Adnan Boynukara’ya rahmetli anne ve babaları için yaptığı bu kıymetli eser için Adıyaman halkı adına teşekkür ederim. Bu eser, dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi, simgesi oldu.” ifadelerini kullanan Tutdere, hayırseverlere de teşekkür ederek, Boynukara ailesinin hayırlarının kabul edilmesini diledi.

Hayırseverlere ve İş İnsanlarına Çağrı

Taziye evinin Adıyaman halkı için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, tüm hayırseverleri ve iş insanlarını benzer projelere katkı sunmaya davet etti. Tutdere, belediyenin bu tür projelere her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirterek şu çağrıda bulundu:

“Adıyaman halkının 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak için dayanışmaya ihtiyacı var. Kreşler, taziye evleri ve sosyal tesisler gibi projelere yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızı ve hayırsever vatandaşlarımızı Adıyaman’a davet ediyorum. Biz belediye olarak bu tür projelere arsa ve diğer destekleri sağlamaya hazırız. Gelin, gençlerimiz ve halkımız için hep birlikte anlamlı eserler bırakalım.”

Taziye Evi Yakında Hizmete Açılıyor

Taziye evinin son hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Tutdere, eserin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Tutdere, Boynukara ailesinin vefat eden büyüklerine rahmet dileyerek, Adıyaman’da birlik ve beraberliğin devam edeceğini vurguladı:

“Adıyaman’da birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA